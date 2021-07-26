Великобритания испугалась вторжения Китая в ядерную энергетику

Правительство Великобритании планирует отстранить китайскую энергетическую компанию China General Nuclear (CGN) от национальных ядерных проектов. Британские власти углядели в согласованном шесть лет назад строительстве атомных станций угрозу национальной безопасности, сообщает The Guardian.

Китайской компании грозит блокировка проектов на сумму более 27 миллиардов долларов. Британские министры испугались вторжения КНР в ядерную энергетику и ищут способы запретить работы CGN по возведению атомной станции Sizewell C на побережье английского графства Саффолк, а также еще одной в небольшом поселении Брэдуэлл-он-Си (Bradwell-on-Sea) в графстве Эссекс. Участие Китая в энергетических инициативах Великобритании было одобрено в 2015 году. Соглашение председатель КНР Си Цзиньпин заключил с тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

«Ядерная энергия играет важную роль в будущем низкоуглеродной энергетики Великобритании. Страна стремится прийти к нулевому вкладу в глобальное изменение климата к 2050 году. При этом все ядерные проекты осуществляются под строгим регулированием, в том числе требований национальной безопасности, обеспечивая защиту наших интересов», — пояснил план правительства представитель департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (Department for Business, Energy and Industrial Strategy).

По данным аналитиков, отказ от сотрудничества усилит напряженность в отношениях между Великобританией и КНР. Действия Соединенного Королевства могут стать продолжением санкций ЕС против Китая, связанных с обвинением в истреблении мусульман-уйгуров и других мусульманских меньшинств в «лагерях перевоспитания» на территории Синцзьянь-Уйгурского региона КНР.