Китай собрался спасать экономику торговлей данными граждан

Жесткая регуляционная политика Китая в отношении местных технологических гигантов — это лишь часть более широкого проекта по созданию системы торговли большими данными, пишет Reuters. Этот план готовился не один год, но сейчас его реализация ускорилась. Он предполагает создание пилотных проектов рынков торговли данными под контролем государства, следует из документации. Реализацией замысла Пекин собирается спасти экономику страны, поддержав замедляющийся рост.

В сентябре в Китае вступит в силу закон о безопасности данных, который требует от компаний, обрабатывающих «критически значимые сведения», оценивать риски и подавать отчеты. Организации, обрабатывающие данные, которые касаются национальной безопасности, должны проходить ежегодные проверки. Однако получение контроля над данными из таких соображений — только один из аспектов стратегических усилий по созданию контролируемого государством рынка информации, включая и данные правительства, и данные, собранные частными компаниями. Речь идет о любом типе сведений — записях о здоровье граждан, судебных документах, истории покупок.

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«Зарубежные проверки компаний, выходящих на биржу, трансграничная передача определенных данных и открытый доступ к ним мешают реализации цели Пекина, который хочет не только получить контроль над обширными ресурсами в виде данных, но и сделать из них товар», — объяснила специалист пекинской консалтинговой компании Trivium China Кендра Шефер.

Работа над рынком данных шла много лет. В 2017 году председатель КНР Си Цзиньпин во время закрытого совещания потребовал изучить вопросы государственного контроля данных в других странах, чтобы предложить собственный китайский план. Усилия в этом направлении активизировались в 2020 году, когда в документе Государственного совета Китая данные были определены как еще один фактор производства, вместе с трудом, технологиями, землей и капиталом. За этим вскоре последовал проект закона о безопасности информации, который предполагает массовые проверки больших данных.

В марте этого года Государственный совет представил план развития цифровой экономики, который предусматривает создание экспериментальных рынков данных и призывает власти «вести и усиливать экономический надзор» над интернет-сервисами. Одна такая платформа будет запущена к концу года, она будет торговать данными и отслеживать их передачу.

В начале июля Пекин сообщил, что меняет правила, касающиеся передачи информации в другие страны, а также усиливает контроль над всеми китайскими компаниями, чьи акции торгуются на биржах за рубежом. За несколько дней до этого Китай также начал расследование в отношении местного технологического гиганта, агрегатора такси Didi. Он незадолго до того вышел на нью-йоркскую биржу и после решения властей столкнулся с резким падением стоимости акций. В целом усилия властей по ужесточению регулирования технологического сектора и бизнеса привели к многомиллиардным убыткам для предпринимателей.

