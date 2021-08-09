Германия утроит расходы на восстановление после наводнения

Федеральные и региональные власти Германии утроят расходы на реконструкцию западных районов страны, пострадавших от сильного наводнения в июле, и выделят на эти цели около 30 миллиардов евро. Точную стоимость восстановления инфраструктуры главы субъектов и канцлер Ангела Меркель обсудят 10 августа, сообщает источник издания Bloomberg.

Половину заявленной суммы выделят из федерального бюджета, остальная часть поступит из пострадавших земель, включая Северный Рейн-Вестфалию и Рейнланд-Пфальц, на которые пришелся самый сильный ущерб.

Ранее было заявлено, что объем финансовой помощи для восстановления регионов составит 10 миллиардов евро. Однако в немецких федеральных землях не хватает строительных материалов для качественной работы с последствиями причиненного ущерба. Кроме того, разрушены мосты и дороги, на восстановление которых уйдут крупные суммы. В июле министр финансов Олаф Шольц пообещал «мобилизовать все необходимое» для реконструкции объектов инфраструктуры, частично разрушенной в результате стихийного бедствия.

Также в прошлом месяце немецкое правительство одобрило пакет суммой в 400 миллионов евро для оказания немедленной помощи пострадавшим жителям.

Масштабные наводнения снова сделали климатические проблемы частью общественной повестки в стране. Глава Центрального Союза строительной отрасли Германии (ZDB) Райнхардт Кваст утверждает, что восстановление после катаклизмов займет годы.

Наводнения в стране начались 12 июля из-за аномально большого количества осадков. В ходе разрушительного бедствия погибло более 160 человек.