Германия выделит миллиарды евро на восстановление после наводнения

Правительство Германии сформирует пакет помощи пострадавшим от наводнений регионам, который составит 10 миллиардов евро. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, половина необходимой суммы будет выделена из федерального бюджета, вторая половина — из региональных бюджетов. В перспективе объем средств может быть увеличен. Большая часть денег пойдет на восстановление инфраструктуры.

Ранее стало известно, что правительство Германии выплатит 400 миллионов евро в качестве немедленной помощи пострадавшим от стихийного бедствия. 200 миллионов из них выделит национальный бюджет, еще 200 миллионов — администрации земель. В случае необходимости Берлин обещал обратиться за финансовой поддержкой в Фонд солидарности ЕС.

12 июля сильные дожди в западной части Германии привели к масштабному наводнению. В результате погибли 180 человек, пострадали более 750 (по данным на 28 июля). Более тысячи человек числятся пропавшими без вести. Разрушениям подверглись дороги, мосты, дома и улицы.