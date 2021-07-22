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Путин вновь выразил Меркель соболезнования в связи с наводнениями в Германии

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Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с наводнениями на западе Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин еще раз передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что немецкий политик, в свою очередь, выразила надежду на скорое разрешение проблемы с лесными пожарами в Якутии.

Ранее сообщалось, что правительство Германии выделит 400 миллионов евро в качестве немедленной помощи пострадавшим от наводнений. Согласно планам Берлина, 200 миллионов будут выделены из национального бюджета и еще 200 миллионов предоставят федеральные земли. Также ФРГ планирует обратиться за финансовой поддержкой в Фонд солидарности ЕС.

Наводнения в ФРГ начались 12 июля из-за сильных дождей. Помимо более сотни погибших, результатами стали поврежденные десятки улиц, домов и мостов. Более тысячи человек числятся пропавшими без вести.

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