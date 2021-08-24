Предсказаны новые смертоносные наводнения из-за глобального потепления

Группа климатологов из инициативной группы World Weather Attribution считает, что глобальное потепление повышает вероятность выпадения новых экстремальных дождей, вызвавших смертоносные внезапные наводнения в Западной Европе в прошлом месяце. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты проанализировали исторические записи и применили компьютерное моделирование, чтобы изучить, как температура влияла на количество осадков с конца XIX века до настоящего времени. Полученные результаты еще не проверены независимыми учеными, однако авторы использовали общепринятые методы для оценки частоты экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи и аномальная жара.

Оказалось, что в большом районе Западной Европы (от Нидерландов до Швейцарии) количество осадков, приходящихся на один день, увеличилось на 3-19 процентов за период, в течение которого глобальные температуры повысились на 1,2 градуса Цельсия. На каждый один лишний градус Цельсия атмосфера может поглощать на семь процентов больше воды, что вызывает сильные дожди. Ливни, вызвавшие наводнения в Германии и Бельгии 14-15 июля, в настоящее время в 1,2-9 раз более вероятны, чем раньше. Ученые предсказывают, что эта вероятность увеличится из-за того, что планета продолжит нагреваться.