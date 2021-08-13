Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю мировую историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По информации американских ученых, средняя фиксируемая температура суши и поверхности океана во всем мире была на 1,67°C выше среднего показателя XX века, составлявшего 15,8°C. Этот показатель на 0,02°C превысил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

Материалы по теме Дивный новый мир Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?

«Июль, как правило, самый теплый месяц, но июль 2021 года превзошел себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд усугубляет тревогу за разрушительный путь, который изменение климата установило для мира», — заявил представитель ведомства Рик Спинрад.

Ранее ученые Университета штата Орегон выяснили, что многие показатели, отражающие степень комфорта для жизни людей на Земле, начали стремительно ухудшаться из-за изменения климата и незначительных усилий по сокращению антропогенных выбросов. С 2019 года уже наблюдается беспрецедентный рост числа стихийных бедствий, связанных с глобальным потеплением.