Раскрыт опасный фактор катастрофического изменения климата

Ученые Имперского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии раскрыли, что облака будут усиливать глобальное потепление в долгосрочной перспективе, что еще больше усугубит изменение климата. Результаты исследования специалисты представили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи также пришли к выводу, что при удвоенных концентрациях углекислого газа (CO2) в атмосфере выше доиндустриальных уровней повышение глобальной температуры вряд ли ограничится двумя градусами Цельсия, а в среднем более вероятным будет увеличение на три градуса Цельсия. Доиндустриальные уровни CO2 составляли около 280 частей на миллион (ppm), но нынешние уровни уже приближаются к 420 ppm.

Самую большую неопределенность в прогнозах чувствительности климата представляют собой облака, которые в зависимости от плотности и высоты формирования могут либо усиливать, либо ослаблять потепление. Низкие облака оказывают охлаждающий эффект, так как препятствуют солнечным лучам, которые достигают поверхности Земли. Однако высокие облака опасны тем, что улавливают энергию, излучаемую поверхностью, мешая ей уходить в космос.

Ученые проанализировали взаимосвязь между климатическими условиями и данными спутниковых наблюдений за облачным покровом. Они выявили высокую вероятность (более 97,5 процента) того, что облака будут фактором усиления глобального потепления, отражая меньше солнечной радиации обратно в космос. Удвоение концентрации CO2 приведет к потеплению примерно на 3,2 градуса Цельсия, что, в свою очередь, приведет к катастрофическому изменению климата. При этом специалисты достигли самой высокой степени достоверности среди всех подобных исследований на сегодняшний день.