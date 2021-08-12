Раскрыты новые неожиданные последствия изменения климата

Исследователи Кембриджского университета и Метеорологического бюро Великобритании раскрыли, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, значительно повлияет на последствия извержения вулканов. Так, охлаждающий эффект извержений малых и средних размеров может сократиться на 75 процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Изменение климата ускоряет перенос вулканического материала в виде сульфатных аэрозолей из тропиков в более высокие широты. В случае крупных извержений совокупный эффект этих явлений приведет к тому, что дымка, создаваемая вулканическими аэрозолями, будет блокировать попадание большего количества солнечного света на поверхность Земли, в конечном итоге усиливая временное охлаждение, вызванное извержениями вулканов.

Исследователи применили глобальные климатические модели в сочетании с моделями вулканического шлейфа, чтобы смоделировать, как изменение климата может повлиять на аэрозоли, выбрасываемые извержениями вулканов. Оказалось, что в результате крупных извержений, таких как Пинатубо, которые обычно происходят один или два раза в столетие, изменение климата приведет к новым неожиданным последствиям — шлейфы поднимутся выше, а аэрозоли быстрее распространятся по земному шару, что, в свою очередь, повлечет усиление охлаждающего эффекта на 15 процентов.

Однако для менее сильных извержений, как Набро в Эритрее в 2011 году, которые обычно происходят ежегодно, эффект будет неожиданно уменьшен примерно на 75 процентов в сценарии сильного глобального потепления. Это связано с тем, что высота тропопаузы — границы между тропосферой и стратосферой — будет увеличиваться, что затрудняет достижение вулканическими шлейфами стратосферы. Такие аэрозоли вымываются из тропосферы в течение нескольких недель.