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Выявлена опасность восстановления лесов

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Фото: Aki Paavola / Globallookpress.com
Ученые: восстановление лесов в средних широтах может привести к охлаждению Земли

Восстановление лесов в средних широтах может привести к более сильному охлаждению атмосферы Земли, чем предполагают существующие модели, выявили исследователи из Китая и США. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Многие специалисты опасаются, что восстановление лесов на средних широтах Земли — в частности, в Северной Америке и в Европе — может привести к усилению глобального потепления. Из-за своего низкого альбедо — коэффициента отражения света — леса поглощают большое количество солнечной радиации. В тропиках низкое альбедо компенсируется высоким уровнем поглощения углекислого газа плотной круглогодичной зеленой растительностью. В умеренном же климате накопленное солнечное тепло может «перевешивать» охлаждающий эффект от новых лесов.

Однако в своем новой работе ученые из Принстонского университета и Нанкинского университета информационных наук и технологий показали, что эти опасения не учитывают роли лесов в формировании облаков, которые не только непосредственно блокируют свет от солнца, но и обладают высоким альбедо. Сложность их исследования зачастую приводит к тому, что облака исключаются из анализов возможного изменения климата. Исследователи изучили влияние растительности на облакообразование в средних широтах, сравнив спутниковые данные об облачном покрытии за 2001—2010 годы с моделями взаимодействия растений и атмосферы.

Выяснилось, что для данного региона охлаждающий эффект от усиленного образования облаков и связывания углекислого газа перевешивают эффект от поглощения лесами солнечной радиации. Поэтому восстановление лесов, указывают специалисты, приведет, к более сильному, чем считалось ранее, охлаждающему эффекту для атмосферы Земли.

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