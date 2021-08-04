Раскрыт катастрофический вред от освоения Арктики

Развитие сельского хозяйства на Крайнем Севере может нанести вред экосистемам и усугубить катастрофические изменения климата. К такому выводу пришли ученые СПбГУ совместно с иностранными коллегами, которые проанализировали, с какими рисками связана разработка новых земельных угодий. Опасность освоения Арктики раскрывается в пресс-релизе на сайте университета.

Считается, что сельское хозяйство в северных и арктических регионах не эффективно для удовлетворения потребностей местных сообществ, однако другая точка зрения заключается в том, что благодаря глобальному потеплению северные земли обладают потенциалом для увеличения поставок продовольствия в регионе и даже могут внести вклад в глобальную продовольственную систему. Так, удлинение вегетационного периода в Арктике позволяет возделывать культуры, которые традиционно выращивались в более теплых условиях.

Однако, как пишут ученые в новой статье, опубликованной в журнале Frontiers in Sustainable Food Systems, освоение северных природных земель с холодным климатом и их превращение в сельскохозяйственные угодья может привести к потере до 76 процентов углерода, хранящегося в почвах и растительности, что приведет к дальнейшему воздействию на окружающую среду. Исследователи подчеркивают, что развивать сельское хозяйство в регионе необходимо с учетом минимизации рисков для глобального климата, экологических систем и сообществ.