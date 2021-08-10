Ученый заявил об исчезающих из-за глобального потепления странах

Глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле заявил, что некоторые островные государства Тихого океана станут непригодными для проживания в результате глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian.
Эти территории продолжительное время испытывают негативное воздействие сильных морских приливов, продолжительных засух, мощных циклонов. Также в этих странах наблюдается засоление грунтовых вод, что наносит вред сельскому хозяйству.
Еще один неблагоприятный фактор — повышение уровня Мирового океана, из-за чего многие острова постепенно уходят под воду. Отмечается, что такие природные явления будут встречаться все чаще на фоне глобального потепления.
«Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания», — сказал Казуле.
Ранее сообщалось, что спутниковые наблюдения НАСА впервые подтвердили, что мезосфера Земли на высоте 50-80 километров над поверхностью сжимается из-за охлаждения. Этот эффект был предсказан моделями изменения климата, вызванного деятельностью человека, однако до сих пор было трудно проследить за глобальной тенденцией с течением времени, поскольку колебания мезосферы происходят также из-за естественных циклов, например солнечных.