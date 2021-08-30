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Миллион человек остался без света из-за урагана «Ида» в США

Президент США Джо Байден объявил ураган «Ида» стихийным бедствием в Луизиане
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Pete Marovich/ Globallookpress.com

Более миллиона человек остались без света на юге США, когда ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана. Президент США Джо Байден объявил происходящее стихийным бедствием, передает РИА Новости.

По последним данным, без электроэнергии остались 980 434 американцев, обесточен также крупнейший город штата Новый Орлеан. В результате удара стихии погиб один человек.

Президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, об этом сообщил Белый дом. Федеральные средства будут предоставлены гражданам на восстановление после бедствия, в том числе на временное жилье и ремонт домов.

Ранее стало известно, что река Миссисипи в штате Луизиана изменила свое направление из-за урагана «Ида». Причиной специалисты называют большой выброс морской воды, в результате чего уровень реки поднялся на 2,1 метра, и это еще не предельная величина. Сильные ветры и смена направления течения грозят затоплениями близлежащих районов.

Удар стихии уже принес некоторые разрушения, деревья были вырваны с корнем, с домов сорвало крыши, оборвало линии передач. Скорость ветра внутри шторма достигает 58 метров в секунду, он движется со скоростью около 16 километров в час.


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