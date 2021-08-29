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Пилоты сняли изнутри эпицентр урагана «Ида»

Американские пилоты показали кадры из самолета, оказавшегося в эпицентре урагана Ида
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Видео: @terror_alarm

Американские пилоты поделились в Twitter кадрами, на которых их самолет оказался внутри урагана «Ида».

На снятом из кабины пилотов видео показано, как трясущийся из-за турбулентности лайнер пролетает через большую облачность. После этого их самолет оказывается в самом эпицентре урагана.

Ураган «Ида» 28 августа прошел по западным провинциям Кубы. Сейчас он набирает силу в Мексиканском заливе и движется в сторону побережья США. Исходя из прогнозов американского Национального ураганного центра, «Ида» достигнет территории Луизианы 29 августа и усилится до урагана 4 категории из 5 возможных по шкале Саффира-Симпсона.

Ранее американцев предупредили о сильнейшем за полтора века урагане. Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс призвал жителей завершить подготовку к надвигающемуся урагану, поскольку уже следующим утром погода может начать стремительно портиться.

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