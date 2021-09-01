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Конгрессмен предрек США кровопролитие из-за «украденных выборов»

Конгрессмен-республиканец Коуторн: США ждет кровопролитие из-за нечестных выборов
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Мэдисон Коуторн
Мэдисон Коуторн
Фото: Octavio Jones / Reuters

Депутат палаты представителей США Мэдисон Коуторн (Madison Cawthorn) заявил, что страну ждет кровопролитие в том случае, если выборная система продолжит существовать в нынешнем виде. Слова Коуторна, сторонника теории об украденных у Дональда Трампа президентских выборах, передает The Washington Post.

«Если наша выборная система и дальше будет полна фальсификаций, если выборы снова украдут, то это приведет лишь к одному исходу — к кровопролитию», — предрек конгрессмен.

Отмечается, что республиканец Коуторн — сторонник импичмента президента-демократа Джо Байдена и отстранения вице-президента Камалы Харрис. Ранее в этом году он отметился громкой критикой антикоронавирусных ограничений: он сравнил их с порядками в нацистской Германии, а правление администрации Байдена — с советским режимом.

В начале августа очередной опрос среди американского населения показал: более чем каждый четвертый американец считает, что победа на выборах 2020 года досталась Байдену благодаря нарушениям. Трамп поддерживает эту версию регулярными заявлениями. Он также назвал предложения Байдена по бюджету по развитию инфраструктуры «планом уничтожения Америки».

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