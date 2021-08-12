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Трамп назвал предложения Байдена по бюджету «планом уничтожения Америки»

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Nancy Kaszerman/ Globallookpress.com
Трамп заявил, что бюджетные предложения Байдена являются «планом уничтожения Америки»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал предложения по бюджету по развитию инфраструктуры своего преемника Джо Байдена «планом уничтожения Америки». Его слова приводит ТАСС.

«Пока вы все спали, радикально настроенные демократы продвинули план, который будет известен как коммунистический план уничтожения Америки на сумму 3,5 триллиона долларов», — подчеркнул экс-глава Белого дома.

Трамп добавил, что подобное законотворчество является атакой на народ США и «американскую мечту». По его словам, это приведет к повышению налогов и росту цен на многие категории повседневных товаров. Бывший президент заключил, что «Америку грабят при свете дня» и призвал очнуться.

Ранее Трамп вновь заявил, что последние выборы лидера страны были подтасованы и заявил о разрушении США. Он добавил, что, когда выборы «воруют и подтасовывают», нужно с этим бороться.

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