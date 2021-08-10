Блинкен заявил о попытках России убедить мир в упадке США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва и Пекин как публично, так и в частном порядке доказывают, что США переживают не лучшие времена. Россия вместе с Китаем пытаются убедить другие страны в том, что лучше связать будущее с их видением мира, чем с американским демократическим, отметил глава Госдепа. Блинкен также напомнил, что Вашингтону с лихвой хватает сил на данный момент.

При этом госсекретарь признал, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене. Он призвал вложить средства во «внутреннее обновление», чтобы Вашингтон мог сохранить за собой глобальное лидерство.

Президент США Джо Байден, комментируя отношения Штатов с Москвой и Пекином, заявил, что Вашингтон должен сотрудничать с этими двумя государствами, хотя они являются соперниками и конкурентами для американской стороны. По словам американского лидера, мир меняется значительно. Поэтому очень важно, чтобы США тесно работали с партнерами и союзниками для сохранения технологического преимущества и укрепления цепи поставок, добавил президент. Он также отметил необходимость обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию.

В то же время мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками [США], возможно, смертельными соперниками в будущем Джо Байден Президент США

Методы борьбы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что США пытаются вернуть себе «былые позиции» и лидирующее место, которое «они когда-то себе назначили», с помощью санкций. Захарова также порассуждала о предлогах США для введения новых ограничительных мер против России.

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По ее словам, в настоящее время Вашингтон уже даже не пытается найти какие-либо факты для того, чтобы использовать их в качестве обоснования для введения санкций против Москвы. Российский дипломат отметила, что если США посчитают необходимым, то они и дальше будут коверкать международное право, двусторонние соглашения, а также входить и выходить из них.

9 августа стало известно о том, что Вашингтон ввел новые санкции против Москвы. США внесли в санкционный список три российские компании, обвиненные в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Реальные проблемы?

В США на различных уровнях заявляли о том, Вашингтон может уступить свои позиции мирового лидера. Так, американский генерал Джон Хайтен, комментируя проигрыш в «условной» войне с Китаем, заявил, что Штаты должны ускорить модернизацию вооруженных сил. Отмечается, что речь идет о смоделированной в Южно-Китайском море в октябре прошлого года «военной игре», имитирующей боевые действия между Соединенными Штатами и КНР.

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Хайтен подчеркнул, что американские военные «с треском провалились». По его словам, исход смоделированной конфронтации показал, что стране следует изменить стратегию ведения боевых действий. В связи с этим Хайтен призвал укрепить военную мощь страны. Он добавил, что предотвращение военного конфликта с Пекином и Москвой зависит от готовности Соединенных Штатов.

Обозреватель Джон Россомандо в своей статье для The National Interest предрек США «худшее военное поражение» со времен Второй мировой войны. Как отметил Россомандо, Соединенные Штаты сейчас являются «бумажным тигром», каким была Франция до вторжения гитлеровской Германии. Эксперт объяснил, что если США не предпримут мер по реформированию цепочки управления Вооруженными силами, то в конфликте с Китаем они потерпят разгромное поражение, как во время Филиппинской операции 1941-1942 годов.