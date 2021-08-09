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США ввели санкции против трех российских компаний за распространение ОМУ

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Фото: Tom Brenner / Reuters

США внесли в санкционный список три российские компании, обвиненные в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщается в постановлении американского Госдепартамента.

Под ограничения попали: научно-производственное предприятие «Пульсар», а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. В документе говорится, что эти фирмы участвуют в передаче ОМУ таким странам, как Иран, Сирия и КНДР. Согласно американскому законодательству, санкции запрещают властным структурам США закупать любые товары у этих компаний, сотрудничать с ними, выдавать или продавать им лицензии на передачу продукции оборонного назначения.

В перечне компаний также перечислены предприятия Ирана и Сирии. Сообщается, что ограничения против всех юридических лиц из списка вводятся на два года.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские санкции препятствуют налаживанию отношений между Кремлем и Белым домом. По его словам, они противоречат «духу Женевы».

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