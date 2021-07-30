Минфин США ввел санкции против полиции Кубы

Минфин США ввел экономические санкции против полиции Кубы, ее начальника Оскара Алехандро Кальехаса Валькарсе и его заместителя Эдди Мануэля Сьерры Ариаса. Это связано с тем, что правоохранители подавляли акции протеста в стране, сообщается на сайте ведомства.

Директор управления по контролю за иностранными активами Андреа Гацки подчеркнул, что министерство финансов США продолжит назначать и поименно называть тех, кто способствует участию кубинского режима в значительных нарушениях прав человека». Отмечается, что на главу полиции и его заместителя наложили «персональные санкции».

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Имущество полиции Кубы и ее начальника с этого момента заблокированы. Кроме того, запрещены транзакции, связанные с этой собственностью.

Ранее США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры. Минфин США также принял меры в отношении подразделения Министерства внутренних дел (МВД) Кубы в рамках «закона Магнитского».

В июле 2021 года на Кубе состоялись масштабные акции протеста против правящей Коммунистической партии, вспыхнувшие впервые за много лет. Власти страны объявили в стране режим чрезвычайного положения. На улицы городов вышли десятки тысяч граждан Кубы, более 500 протестующих задержали, более 400 человек пропали без вести. СМИ сообщали, что полиция применяла насилие по отношению к митингующим.