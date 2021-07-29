На Кубе шестеро высокопоставленных военных умерли за десять дней

На Кубе за десять дней умерли шестеро высокопоставленных военных. Об этом сообщает испаноязычный телеканал Univision.

Последним из скончавшихся стал Хильберто Антонио Кардеро Санчес, который в 1957 году присоединился к повстанческой армии Фиделя Кастро, а после революции служил в кубинских Вооруженных силах. Как стало известно 28 июля, тело военного уже кремировали. Возраст умершего, его звание, а также причина смерти не разглашаются.

Как отмечает телеканал, до этого в течение полутора недель на острове умерли пять генералов. 26 июля в возрасте 87 лет скончался бригадный генерал, писатель и историк Армандо Чой Родригес, который был основателем отделения революционного движения «Движение 26 июля» в провинции Вилья-Клара. В тот же день умер Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко — он присоединился к партизанам Фиделя Кастро в 1957 году и сражался под командованием Эрнесто Че Гевары.

Еще один генерал Рубен Мартинес Пуэнте умер в возрасте 79 лет 24 июля. Считается, что именно он отдал в 1996 году приказ сбить в международном воздушном пространстве самолеты некоммерческой организации «Братья на помощь», созданной кубинскими эмигрантами в Майами.

Генерал запаса Марсело Вердеция Пердомо, который был одним из телохранителей Фиделя Кастро, скончался 20 июля; Агустин Пенья Поррес, бывший командующий Западной армией и член Центрального коммунистического комитета Кубы, умер 17 июля.

Причины смерти всех указанных военных не назывались, однако СМИ и эксперты предполагают, что все они могли заразиться коронавирусом в ходе личной встречи после протестов, вспыхнувших в стране 11 июля. В правительстве Кубы обстоятельства кончины генералов не комментируют.

За последний месяц на Кубе резко выросло число случаев заражений коронавирусом. Если в конце июня в стране ежесуточно фиксировалось порядка 1,8 тысячи случаев инфицирования, к концу июля этот показатель вырос почти в семь раз, до более 7,7 тысячи случаев. По последним данным, всего с начала пандемии в стране выявили более 358 тысяч инфицированных, из них свыше 2,5 тысячи скончались.

12 июля стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.