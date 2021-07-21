После протестов на Кубе более 400 человек пропали без вести

После массовых задержаний в ходе протестных акций на Кубе более 400 человек пропали без вести. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката неправительственной организации по юридическому содействию «Кубалекс» Гиселы Морфи Крус.

По словам Крус, полиция задержала 508 человек, 82 из них уже отпущены. Местоположение остальных 426 человек до сих пор неизвестно. Она отметила, что многие задержанные подверглись насилию со стороны правоохранительных органов. Адвокат выразила беспокойство, что среди них множество подростков в возрасте 15-17 лет.

«Сейчас не время для того, чтобы оставаться безразличными или продолжать молчать, необходимо собирать и распространять информацию для того, чтобы была известна правда», — заявила Крус.

МВД Кубы опровергает эту информацию. По словам заместителя спецотдела главного управления уголовных расследований Виктора Альвареса Валье, государство не похищает и не пытает граждан. Об этом он заявил в разговоре с газетой Cuba Debate. Чиновник сослался на то, что Куба подписала международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

Валье отметил, что у министерства нет секретных объектов, «где за преступления или по иным причинам содержались бы люди». Он добавил, что власти страны руководствуются принципом «обеспечения права на жизнь, свободу и безопасность». При этом он не уточнил, где могут находиться пропавшие граждане.

12 июля стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.