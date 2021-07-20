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США собрались пересмотреть политику в отношении Кубы

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Фото: MARCO BELLO / Reuters

США собрались пересмотреть свою политику в отношении Кубы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Госдепе.

Как отмечает агентство, тема смены политики в отношении Кубы начала обсуждаться вскоре после вступления Джо Байдена в должность президента США. При этом до недавнего времени этот вопрос не был в приоритете.

Однако теперь ситуация изменилась, заявил источник. В частности, к изменению отношений могут привести протесты на Кубе. Он добавил, что информация по первым шагам в этом направлении может появиться в «довольно короткие сроки».

12 июля власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.

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