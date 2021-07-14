Захарова задала Белому дому вопрос после заявления США о протестах на Кубе

Мария Захарова задала Белому дому вопрос после заявления США о поддержке протестов на Кубе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала Белому дому вопрос после заявления США о том, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике в отношении этой страны. Она заявила об этом в своем Telegram-канале.

«А как же последние протесты во Франции? Неужели не отразятся? Там такое месиво на улицах Парижа: баррикады, водометы, слезоточивый газ, поджоги машин. Если бы не современные технические средства, настоящий День взятия Бастилии», — написала Захарова.

В заключение она задалась вопросом: «Неужели из Белого дома не видно?»

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. Помпео подчеркнул, что протестующие на Кубе вышли на улицы, требуя свобод.

12 июля власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.