Захарова прокомментировала цитатой Жванецкого решение США об эвакуации афганцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала цитатой писателя Михаила Жванецкого решение администрации президента США Джо Байдена об эвакуации афганцев. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Так Захарова ответила на новость Associated Press о том, что США планируют на последней неделе июля начать эвакуацию афганцев, помогавших американским силам в этой стране.

«Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так — хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», — написала Захарова.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.

Сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года на 87-м году жизни. Незадолго до смерти он признавался, что очень плохо себя чувствует.