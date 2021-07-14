МИД ответил на обвинения Германии в адрес RT

Россия считает недопустимыми безосновательные нападки со стороны руководства Германии на телеканал RT (Russia Today). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Обвинения, прозвучавшие в адрес высокопрофессионального российского СМИ с многомиллионной глобальной аудиторией, абсолютно безосновательны», — отметила она.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что российский государственный телеканал RT — не часть гибридной российской угрозы, а просто пропагандистское медиа. По его словам, «каждый гражданин может понять», что Russia Today — не орудие вмешательства в германскую политику, а просто «телепрограмма, которая освещает нас недружелюбно».

