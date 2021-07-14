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Глава МВД Германии высказался о пропаганде RT

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Хорст Зеехофер
Хорст Зеехофер
Фото: Annegret Hilse/ Reuters
Глава МВД ФРГ заявил, что вещание RT — не часть «гибридной угрозы», а просто пропаганда

Российский государственный телеканал RT (Russia Today) — не часть гибридной российской угрозы, а просто пропагандистское медиа. Об этом высказался глава МВД Германии Хорст Зеехофер в разговоре об опасности иностранного вмешательства в немецкий политический процесс, передает Handelsblatt

По его словам, «каждый гражданин может понять», что Russia Today — не орудие вмешательства в германскую политику, а просто «телепрограмма, которая освещает нас недружелюбно».

«Это пропаганда, это кому угодно понятно», — добавил Зеехофер.

Ранее российское государство отреагировало на заявление главы бундестага и представителя Христианско-демократического союза Германии Вольфганга Шойбле о том, что через телеканал RT Москва «пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это высказывание «актом цензуры».

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