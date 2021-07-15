В США объяснили призывы к ударам по Кубе

Мэр американского города Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарез (Francis Suarez) объяснил призывы к ударам по Кубе. Он прокомментировал соответствующие заявления в СМИ в интервью MSNBC.

Суарез заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а всего лишь приводил пример. Он отметил, что подобная реакция властей США следовала на различные инциденты во всех частях мира.

Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий) по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации Клинтона Фрэнсис Суарез о своих словах по поводу ударов по Кубе

Он привел еще несколько примеров военной активности США, отметив, что люди в Майами чрезвычайно расстроены, и они хотят быть уверены, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает все варианты. Также мэр напомнил, что США были вовлечены во множество событий по всему миру, поэтому сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях (около 150 километров) от страны «без какого-либо реального вмешательства». Кроме того, Суарез ответил на вопрос ведущего о том, куда могли бы быть направлены американские авиуадары.

Чтобы было понятно: я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии, у меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят Фрэнсис Суарез о том, куда США могут направить ракеты

Ударить — или не ударить?

Ранее 14 июля Фрэнсис Суарес в эфире телеканала Fox News призвал США нанести удар по Кубе, чтобы свергнуть действующую власть на островном государстве. Он выразил мнение, что Вашингтону следует изучить и обсудить этот вариант в качестве меры давления на Гавану в дополнение «ко множеству других опций». Позже мэр в беседе с газетой Miami Herald заявил, что ожидал звонка от президента США Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военного вторжения на Кубу.

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Интервенция со стороны США

Глава МИД Кубы Бруно Родригес рассказал о риске военной интервенции со стороны США. По его словам, призывы в социальных сетях к гуманитарному вмешательству на Кубе могут расцениваться как просьба о военной интервенции. При этом министр отметил, что обвиняет правительство США в прямой причастности к инцидентам, имевшим место 11 июля. Вашингтон несет ответственность за произошедшие события и их последствия, резюмировал Родригес. В США же в очередной раз выступили в поддержку протестующих. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис предложил местному бизнесу помочь протестующим кубинцам и предоставить им возможность выхода в интернет. По его словам, кубинские власти намеренно вывели из строя интернет в стране, чтобы не допустить разрастания протеста.

Перед этим 13 июля бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. По его словам, люди знают, что дела обстоят не лучшим образом. Помпео призвал новую администрацию США во главе с Джо Байденом поддержать протесты, а американский народ встать на их сторону.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала Белому дому вопрос после заявления США о том, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике в отношении этой страны. Она привела в пример ситуацию во Франции. «А как же последние протесты во Франции? Неужели не отразятся? Там такое месиво на улицах Парижа: баррикады, водометы, слезоточивый газ, поджоги машин. Если бы не современные технические средства, настоящий День взятия Бастилии», — написала Захарова. В заключение она задалась вопросом: «Неужели из Белого дома не видно?»

Протесты на Кубе

12 июля власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти также выйти на уличные демонстрации. Он заявил, что не позволит дестабилизировать ситуацию в стране.