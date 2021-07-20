В Госдепе пообещали Кубе санкции, с помощью которых Вашингтон намерен привлечь власти страны к ответственности. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, его цитирует ТАСС.

По словам Прайса, США будут привлекать к ответственности «кубинский режим» за «нарушения прав человека» на фоне протестов в стране.

«Это включает в себя усилия, направленные на то, чтобы создать международное давление против нарушений, которые допускает режим, введение санкций против тех, кто несет ответственность за насилие, за репрессии, которые последовали за недавними мирными протестами», — пояснил он.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. Помпео подчеркнул, что протестующие на Кубе вышли на улицы, требуя свобод.

12 июля власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.