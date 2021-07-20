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Белый дом решил закрыть тюрьму Гуантанамо

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Фото: Randall Mikkelsen / Reuters

Вашингтон решил закрыть тюрьму и военно-морскую базу в заливе Гуантанамо на острове Куба. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Hill.

«У меня нет для вас графика. Как вы знаете, есть процесс, есть разные уровни процесса, но это остается нашей целью», — уточнила журналистам представитель администрации президента США Джо Байдена.

19 июля американские власти приняли решение о репатриации в Марокко 56-летнего заключенного Гуантанамо Абдула Латифа Насира, который, по информации официальных лиц из Вашингтона, больше не представляет опасности национальным интересам США. Псаки отметила, что из 39 оставшихся заключенных тюрьмы для иностранных террористов право на репатриацию имеют 10 человек. Еще 17 могут претендовать на пересмотр их дел, 10 находятся под следствием военных комиссий и двое были осуждены.

3 июля стало известно, что Минобороны США запретило финансировать тюрьму Гуантанамо из своего бюджета после 30 сентября 2022 года. Первую попытку закрыть тюрьму предпринял экс-президент США Барак Обама, подписав соответствующее распоряжение в январе 2009 года. Это решение не было исполнено из-за сопротивления конгрессменов-республиканцев. В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп издал приказ о сохранении тюрьмы, отменив распоряжение своего предшественника.

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