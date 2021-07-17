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Дипмиссия США в Вене оказалась жертвой таинственных атак «направленной энергии»

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Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Более 20 американских госслужащих в Вене стали жертвами таинственных атак

С начала срока президента США Джо Байдена более 20 американских госслужащих в Вене стали жертвами таинственных атак «направленной энергии» — так называемого «гаванского синдрома». Об этом пишет The New Yorker.

Отмечается, что для дипмиссии США столица Австрии стала новым очагом распространения загадочного недомогания под названием «гаванский синдром» — последствия таинственных атак, от которых впервые пострадали американские дипломаты на Кубе.

Издание сообщает, что в настоящее время госдепартамент США проводит расследование возможных причин недомоганий среди своих сотрудников в Вене.

Ранее в апреле сообщалось о том, что США изучают не две, а большее число вероятных атак с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. Так, в 2020 году их жертвами оказались правительственные сотрудники в Майами. Там сразу несколько человек сообщили о симптомах вроде внезапной тошноты и головокружений, похожих на так называемый «гаванский синдром».

На такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия, сотрудники американской дипмиссии на Кубе и их родственники жаловались с конца 2016 года. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».

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