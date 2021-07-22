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США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы

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Здание министерства финансов США
Здание министерства финансов США
Фото: Andrew Kelly / Reuters

США ввели новые санкции против министра революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры. Об этом сообщили в американском Министерстве финансов, передает РИА Новости.

Минфин США также ввел санкции в отношении подразделения Министерства внутренних дел (МВД) Кубы в рамках «закона Магнитского». Так, помимо оборонного ведомства под новые ограничения попала Национальная специальная бригада, входящая в состав кубинского МВД.

С помощью введенных санкционных мер Вашингтон намерен привлечь к ответственности «кубинский режим» за нарушения прав человека в ходе недавних протестов в стране. После массовых акций на Кубе более 400 человек пропали без вести. Представители правозащитных организаций полагают, что их удерживает полиция.

«Акт Магнитского» приняли при администрации президента США Барака Обамы в 2012 году для давления в отношении России, а затем его расширили на все страны мира. «Глобальный акт Магнитского» позволяет ввести персональные санкции (блокировка счетов и визовые ограничения) в отношении лиц, которые, по мнению американского правительства, причастны к нарушениям прав человека. При этом имена лиц, попадающих под ограничения, необходимо обнародовать.

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