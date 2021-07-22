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Байден введет санкции против кубинских чиновников

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден введет новые индивидуальные санкции против членов правительства Кубы. Об этом сообщила политик из Майами Саша Тирадор (Sasha Tirador) со ссылкой на телефонный разговор с высокопоставленными государственными источниками, передает Politico.

По словам политика, американский лидер объявит об ограничениях против кубинских чиновников 22 июля. «Ни одна администрация никогда не объявляла, что привлечет к ответственности каждого, кто нарушает права человека на Кубе», — отметила она.

20 июля в американском Госдепе пообещали ввести новые санкции, чтобы привлечь власти Кубы к ответственности за «нарушения прав человека» в ходе протестов в стране. Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Вашингтон ищет способы сделать интернет «более доступным для кубинцев».

12 июля власти Кубы ввели в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности. После протестов более 400 человек пропали без вести. Среди них множество подростков. Представители правозащитных организаций полагают, что их удерживает полиция.

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