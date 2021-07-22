Байден введет санкции против кубинских чиновников

Президент США Джо Байден введет новые индивидуальные санкции против членов правительства Кубы. Об этом сообщила политик из Майами Саша Тирадор (Sasha Tirador) со ссылкой на телефонный разговор с высокопоставленными государственными источниками, передает Politico.

По словам политика, американский лидер объявит об ограничениях против кубинских чиновников 22 июля. «Ни одна администрация никогда не объявляла, что привлечет к ответственности каждого, кто нарушает права человека на Кубе», — отметила она.

20 июля в американском Госдепе пообещали ввести новые санкции, чтобы привлечь власти Кубы к ответственности за «нарушения прав человека» в ходе протестов в стране. Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Вашингтон ищет способы сделать интернет «более доступным для кубинцев».

12 июля власти Кубы ввели в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности. После протестов более 400 человек пропали без вести. Среди них множество подростков. Представители правозащитных организаций полагают, что их удерживает полиция.