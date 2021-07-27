Куба обвинила США в нападении на свое посольство в Париже

В ночь на 27 июля в Париже неизвестные совершили нападение на посольство Кубы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на слова министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса.

По его словам, злоумышленники закидали посольство бутылками с зажигательной смесью, в результате чего пострадал фасад здания. Сотрудники посольства уже потушили возгорание, когда к месту происшествия подоспели французские пожарные и полиция.

Родригес заявил, что в подобных атаках виновато правительство США, так как оно «ведет против страны непрерывные кампании, которые поощряют такое поведение». Он подчеркнул, что именно Соединенные Штаты «безнаказанно призывают к насилию» в отношении властей Кубы.

Кубинское дипломатическое представительство сочло произошедшее террористическим актом.

13 июля бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. Он подчеркнул, что протестующие на Кубе вышли на улицы, требуя свободы.

12 июля власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности. После акций протеста более 400 человек пропали без вести.