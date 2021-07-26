На Кубу прибыла гуманитарная помощь из России

В гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти приземлились два российских самолета с гуманитарной помощью. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В общей сложности на Кубу прибыло свыше 88 тонн груза, включая продовольствие и один миллион респираторных масок. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас Веласкес, принимавший груз, поблагодарил Россию за поставку гуманитарной помощи в сложный для страны период. Российский посол в Гаване Андрей Гуськов напомнил, что остров находится в сложной ситуации из-за экономической блокады Кубы со стороны США и пандемии коронавируса. Он также добавил, что страны находятся в контакте по вопросу нужд в части лекарственных препаратов.

В декабре 2020 года сообщалось, что Россия из восьми городов страны направила более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.