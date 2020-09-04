МЧС России доставит гуманитарную помощь в ЦАР, Конго и Зимбабве

Самолетом Ил-76 МЧС России 5 сентября планируется доставить гуманитарную помощь населению Центральноафриканской Республики (ЦАР), Республики Конго и Республики Зимбабве. Об этом сообщается на сайте министерства.

Гумпомощь окажут в соответствии с распоряжением правительства России. В ЦАР, Конго и Зимбабве доставят 25 тонн средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и дезинфицирующих средств.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Также Москва отправила самолет в США и оказала помощь Казахстану, Сербии и Китаю.