Россия ответила на обвинения в неискренности гумпомощи США и Италии

Посольство России в Великобритании ответило на обвинения в неискренности гуманитарной помощи США и Италии. Соответствующий комментарий диппредставительства появился в ответ на публикацию «Би-Би-Си», передает ТАСС.

Так, посольство призвало не искать скрытый смысл в оказываемой Москвой странам Запада помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. «В британских СМИ продолжаются публикации, авторы которых пытаются найти нестыковки и "скрытый смысл" (...) гуманитарной помощи», — указали дипломаты. Также они расследовали «искренность слов благодарности», которые звучат в адрес России от американцев и итальянцев, рассказали дипломаты.

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Российские представители указали, что гумпомощь оказывается по просьбе премьер-министра Джузеппе Конте, и уличили авторов в умалчивании объемов помощи. «Хотели бы подчеркнуть, что данная помощь оказана Италии на безвозмездной основе, носит гуманитарный характер и не имеет никакой увязки с политической повесткой. Это знак нашей солидарности с итальянским народом вне зависимости от политической конъюнктуры», — заключили в посольстве.

3 апреля в Европейском парламенте назвали попыткой снять санкции российскую помощь Италии. Евродепутаты выразили мнение, что отправка гуманитарной помощи из России в Италию может повлиять на позицию ЕС по санкциям. Авторы текста назвали отправленный груз «плохо применимой гуманитарной помощью».

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Также Москва отправила самолет в США и окажет помощь Сербии.

По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США (266 тысяч), Испания (117 тысяч), Италия (119 тысяч) и Германия (90 тысяч).

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