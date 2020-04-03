США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании. На это обращает внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Указывается, что среди поставленных в Штаты медицинских товаров — аппараты ИВЛ «Авента М», которые выпускает Уральский приборостроительный завод (УПЗ). Это предприятие входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), находящийся под санкциями вместе с дочерними компаниями.

«Правительство США не имело права покупать санкционные товары», — заявил газете бывший старший советник управления по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное управление Минфина США) Брайан О'Тул.

Отмечается, что КРЭТ попал под санкции в 2014 году. Американским гражданам и организациям запрещено совершать какие-либо транзакции с Концерном. Исключением могут быть те случаи, когда Минфин США выдает специальное разрешение на отдельные сделки.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва сама предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

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