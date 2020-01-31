Россия окажет гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Минпромторг оценивает первые объемы гумпомощи Китаю, МЧС находится в состоянии шестичасовой готовности к вылету.

31 января стало известно, что в России обнаружили двух человек, зараженных коронавирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.

До этого в России не было зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Российские власти начнут эвакуацию граждан России из китайского города Ухань, откуда началось распространение инфекции. Россия также ограничит пересечение границ с Монголией и обяжет граждан Китая, имеющих вид на жительство в России, проходить карантин при въезде через пункты пропуска.

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