В МИД России рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В дипведомстве напомнили, что с 2014 года Москва каждый год направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от двух до трех миллионов долларов США на обеспечение продовольственных нужд Палестины. «Совокупно за этот период (включая взнос за 2020-2021 годы в размере пяти миллионов долларов США) нами было выделено 18 миллионов долларов США», — рассказали в министерстве.

Там отметили, что в рамках обязательств Россия в марте направила ежегодный добровольный платеж в Агентство в размере двух миллионов долларов. В МИД подчеркнули, что Россия намерена сохранять практику выделения таких взносов.

В 2019 году Палестина попросила у России помощи в оказании давления на Израиль из-за того, что еврейское государство удерживает часть палестинских налогов. С подобной просьбой обратился премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Штайе. Он также попросил Москву принять меры в отношении израильских поселенцев с российским гражданством.