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Посол России отреагировал на новые санкции США

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новые санкции США в отношении ряда российских компаний препятствуют улучшению двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Таким заявлением отреагировал на сообщения о новых ограничениях посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Считаем такой подход неприемлемым и в корне противоречащим "духу Женевы", а также усилиям по стабилизации отношений двух стран», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что подобные решения Вашингтона отодвигают перспективы конструктивного взаимодействия сторон, которые обсуждались на встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве 16 июня.

Ранее стало известно, что американский Госдепартамент внес в санкционный список три российские компании, обвиненные в нарушении режима нераспространения оружия массового поражения (ОМУ). Под ограничения попало научно-производственное предприятие «Пульсар», а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest.

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