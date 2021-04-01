Американским политикам предрекли новую «войну»

Американским политикам — представителям Республиканской и Демократической партий — предрекли новую войну. Поводом для разногласий станут ковидные паспорта. Такое мнение высказала журналистка The Washingron Post Молли Робертс (Molly Roberts).

Автор поясняет, что паспорт вакцинации будет представлять собой сертификат, который, вероятно, появится в виде сканируемого кода для смартфона. На данный момент в США такие документы отсутствуют, либо их нет «в каких-либо заметных масштабах», отмечает Робертс. «Паспорта вакцинации не имеют ничего общего с международными поездками и больше связаны с повседневной жизнью прямо здесь, где мы уже находимся: в наших барах, на стадионах и других предприятиях, которые хотят снова широко распахнуть свои двери», — пишет она.

Ранее газета сообщала, что на данный момент в США в разработке находятся 17 инициатив по учету данных по коронавирусу. «Следующее, что нужно знать о паспортах вакцинации — это то, что они так или иначе станут причиной войны», — предполагает автор.

По мнению Робертс, все признаки «культурного крестового похода» уже проявились. «Утверждения о конституционности полны уверенности, но лишены контекста, обвинения в лицемерии, которые сами по себе лицемерны, сравнения, бросающие вызов критическому мышлению», — добавила она.

В качестве примера журналистка приводит недавний твит сына бывшего президента США Дональда Трампа-младшего. «Некоторые демократы хотят, чтобы американские граждане имели паспорт вакцинации для свободного передвижения по Соединенным Штатам, но не удостоверение личности для голосования?!? Клоуны!!!» — писал он.

Демократы задают тот же вопрос, но наоборот, уточняет она. Республиканец Мэдисон Коуторн (Madison Cawthorn) заявлял, что предложения по паспортам «попахивают нацистской Германией 1940-х годов», и указывал, что у президента США Джо Байдена «больше общего с ленинизмом, чем с либерализмом». В ответ на это либералы возразили, преувеличивая полезность концепции, еще не имеющей достаточных доказательств, пишет автор. Так, по их словам, эти паспорта не будут нарушать конфиденциальность и не будут носить принудительный характер.

Робертс подчеркивает, что правда находится где-то посередине двух противоположных точек зрения, отмечая, что в зависимости от взглядов гражданина, документ будет восприниматься «либо знаком угнетателя, либо клеймом праведника». «Паспорта вакцинации еще даже не существуют, но это не помешает нашей расколотой стране превратить их именно в то, что мы всегда ищем: повод рассердиться на другого парня», — подытожила она.