Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона

Представители демократов и республиканцев раскритиковали недавнее решение Пентагона оставить войска Национальной гвардии в комплексе Капитолия еще на два месяца. Об этом сообщает Business Insider.

Данное решение вызывало недовольство среди законодателей обеих партий, отмечает Business Insider. По данным новостного сайта, они задаются вопросом, зачем необходимо дальнейшее сильное военное присутствие, и требуют более подробной информации от полиции Капитолия, которая еще никак не прокомментировала ситуацию.

Так, лидеры комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил обеих партий в четверг, 11 марта, призвали к сокращению численности бойцов Нацгвардии, заявив, что они «глубоко обеспокоены» мерами, которые все еще действуют. «Мы не можем игнорировать финансовые затраты, связанные с этим длительным развертыванием, и мы не можем закрывать глаза на то, какое влияние оно вскоре окажет на общую готовность Национальной гвардии», — сказали представители и Республиканской партии США Майк Роджерс и Демократической партии США Адам Смит в совместном заявлении.

Ранее на этой неделе официальные лица Пентагона одобрили просьбу полиции Капитолия оставить около 2300 гвардейцев в столице страны до 23 мая. По данным The Hill, дополнительные два месяца обойдутся в 111 миллионов долларов. В настоящее время Капитолий окружен забором с колючей проволокой, не позволяющим публике входить на территорию комплекса.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов президента. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент бывшего президента страны Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне, однако впоследствии инициатива не набрала достаточного числа голосов, и он был оправдан.