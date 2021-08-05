Каждый четвертый американец уверился в «украденной» у Трампа победе на выборах

Более чем каждый четвертый американец считает, что победа на выборах 2020 года досталась демократу Джозефу Байдену благодаря нарушениям. В украденной у Дональда Трампа победе уверены две трети сторонников Республиканской партии, сообщает Yahoo со ссылкой на проведенный соцопрос.

29 процентов участников — совершеннолетних американцев — заявили, что верят в версию с массовым обманом избирателей. Отмечается, что эта цифра не сильно колеблется в течение всего года. Такой точки зрения придерживается более двух третей сторонников Республиканской партии — речь о 66 процентах избирателей-республиканцев. Среди демократов в победу Трампа верят всего три процента.

В том же опросе респонденты отвечали и на другие вопросы. Многие из них продемонстрировали еще больший раскол американского общественного мнения: так, 90 процентов сторонников Байдена согласны называть протестующих, ворвавшихся в Капитолий в Вашингтоне 6 января, «террористами», а среди сторонников Трампа с таким определением не согласны 74 процента опрошенных.

Бывший президент США Трамп продолжает настаивать на своей версии событий. 25 июля он заявил, что США «разрушаются как государство» по причине того, что нынешний президент Джо Байден пришел к власти в результате нечестных выборов. По его словам, Республиканская партия не имеет будущего, если американские граждане не узнают о махинациях демократов «с сотнями тысяч и миллионами голосов».