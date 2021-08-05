Мир
 
Последние новости
Лукашенко приказал перекрыть каждый метр белорусской границы
Россиянам назвали главные альтернативы отпуску в Турции
В России предложили провести новую пенсионную реформу
Россиянин отобрал у школьницы мопед и избил его 
Стали известны причины смерти бывшего премьер-министра Украины Марчука
Появились подробности о выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа россиянине
В Минздраве назвали число привитых от коронавируса россиян
SpaceX собрала сверхтяжелую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor
В России объяснили отказ от вывода войск из Абхазии и Южной Осетии
В США обнаружили «секретное оружие» российских олимпийцев
Новости партнеров
Прослушать новость

Каждый четвертый американец уверился в «украденной» у Трампа победе на выборах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Leah Millis / Reuters

Более чем каждый четвертый американец считает, что победа на выборах 2020 года досталась демократу Джозефу Байдену благодаря нарушениям. В украденной у Дональда Трампа победе уверены две трети сторонников Республиканской партии, сообщает Yahoo со ссылкой на проведенный соцопрос.

29 процентов участников — совершеннолетних американцев — заявили, что верят в версию с массовым обманом избирателей. Отмечается, что эта цифра не сильно колеблется в течение всего года. Такой точки зрения придерживается более двух третей сторонников Республиканской партии — речь о 66 процентах избирателей-республиканцев. Среди демократов в победу Трампа верят всего три процента.

В том же опросе респонденты отвечали и на другие вопросы. Многие из них продемонстрировали еще больший раскол американского общественного мнения: так, 90 процентов сторонников Байдена согласны называть протестующих, ворвавшихся в Капитолий в Вашингтоне 6 января, «террористами», а среди сторонников Трампа с таким определением не согласны 74 процента опрошенных.

Бывший президент США Трамп продолжает настаивать на своей версии событий. 25 июля он заявил, что США «разрушаются как государство» по причине того, что нынешний президент Джо Байден пришел к власти в результате нечестных выборов. По его словам, Республиканская партия не имеет будущего, если американские граждане не узнают о махинациях демократов «с сотнями тысяч и миллионами голосов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден назвал героями покончивших с собой полицейских-защитников Капитолия
Трамп заявил о новых доказательствах нарушений на президентских выборах
Белый дом оценил заявления о попытках Трампа повлиять на итоги выборов в США
Байден сообщил о вмешательстве России в американские выборы