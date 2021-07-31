Белый дом оценил заявления о попытках Трампа повлиять на итоги выборов в США

В Белом доме оценили данные о том, что экс-президент США Дональд Трамп пытался повлиять на результаты выборов в ноябре 2020 года и добиться их отмены. Заместитель пресс-секретаря американского лидера Карин Жан-Пьер на брифинге подчеркнула, что на Министерство юстиции и генеральную прокуратуру Соединенных Штатов недопустимо оказывать давление. Ее слова приводит ТАСС.

«Как ясно давал понять президент Байден, по его мнению, жизненно важно, чтобы министерство юстиции было свободным от ненадлежащего политического влияния. И нынешние откровения подчеркивают, почему это важно», — заявила она.

Жан-Пьер не прокомментировала, предпринимает ли Министерство юстиции какие-либо данные после огласки действий Трампа.

Ранее бывший заместитель генпрокурора США Ричард Донохью предоставил доказательства попыток экс-президента Дональда Трампа повлиять на результаты президентских выборов 2020 года. Подтверждения действиям Трампа содержатся в записке, которую Донохью передал комитету по надзору Палаты представителей.

В ней сообщается, что 27 декабря 2020 года Трамп обратился к исполняющему обязанности генпрокурора Джеффри Розену с требованием объявить выборы президента США коррумпированными и незаконными.

