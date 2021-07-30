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В США предоставили доказательства попыток Трампа повлиять на результаты выборов

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Ричард Донохью
Ричард Донохью
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Бывший заместитель генпрокурора США Ричард Донохью предоставил доказательства попыток экс-президента Дональда Трампа повлиять на результаты президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает Independent.

Подтверждения действиям Трампа содержатся в записке, которую Донохью передал комитету по надзору Палаты представителей. В ней сообщается, что 27 декабря 2020 года Трамп обратился к исполняющему обязанности генпрокурора Джеффри Розену с требованием объявить выборы президента США коррумпированными и незаконными. Об остальном бывший президент пообещал «позаботиться самостоятельно» вместе с конгрессменами от Республиканской партии.

При этом Independent обращает внимание, что министерство юстиции не нашло доказательств мошенничества во время электорального процесса. В издании подчеркнули, что такой поступок Трампа можно расценить как попытку давления на должностное лицо, учитывая, что Розен и Донохью были назначены на свои должности 23 декабря 2020 года.

25 июля Трамп заявил, что США разрушается как государство из-за того, что нынешний президент Джо Байден пришел к власти в результате нечестных выборов. По его словам, Республиканская партия не имеет будущего, если американские граждане не узнают о жульничестве демократов «с сотнями тысяч и миллионами голосов».

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