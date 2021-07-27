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Трамп призвал вернуть власть полиции США из-за роста преступности

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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Решение американских властей о сокращении финансирования полиции в некоторых регионах было ошибочным. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, его слова передает издание The Hill.

Политик указал на серьезный рост преступности в стране. Он призвал увеличить финансирование правоохранительных органов для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью.

В текущем положении вещей Трамп обвинил представителей Демократической партии. «Когда-то бывшие великими наши города — Нью-Йорк, Детройт, Сан-Франциско и многие другие — стали раем для преступников из-за демократов», — подчеркнул он. По словам бывшего президента, Америка никогда не будет в безопасности, если не вернуть власть на улицах полиции.

26 июля стало известно, что в США рекордное число человек погибло в результате инцидентов со стрельбой. В течение семи дней в стране произошло не менее 915 стычек с применением огнестрельного оружия. Как минимум 430 человек умерли, более тысячи жителей получили ранения разной степени тяжести. По данным исследователей, в 2021 году уже 24 тысячи человек стали жертвами огнестрельного оружия в стране.

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