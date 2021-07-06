В Нью-Йорке ввели ЧС из-за всплеска преступлений с огнестрельным оружием

Губернатор американского Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел в штате режим чрезвычайной ситуации из-за всплеска насилия с применением огнестрельного оружия. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Это кризис в сфере общественного здравоохранения, и мы должны действовать в отношении него соответствующим образом», — написал он, добавив, что объявление ЧС позволит властям штата уделить этим преступлениям «полное внимание и использовать необходимые ресурсы».

Также Куомо сообщил, что 74 процента оружия, которые были использованы при совершении преступлений в Нью-Йорке, были куплены за пределами штата.

По данным Daily Mail, во время праздничных выходных, приуроченных ко Дню независимости США, в стране развернулась настоящая кровавая бойня: в результате 379 инцидентов со стрельбой погибли 142 человека. Больше всего таких происшествий зафиксировали в Чикаго — там было выявлено 92 случая стрельбы, в ходе которых погибли 16 человек, еще 76 — получили ранения. На втором месте оказалась Филадельфия, где на выходных погибли семь человек, 17 — ранены, и еще 21 гражданин получил травмы в ходе различных конфликтов. В Нью-Йорке в период со 2 по 4 июля выявили 21 инцидент, среди жертв числятся 26 человек.