Три человека погибли и четыре получили ранения во время стрельбы в США

Три человека погибли и четыре получили ранения в результате стрельбы в штате Огайо, США. Об этом сообщает портал Cleveland.

Неизвестный открыл огонь в субботу 12 июня в городе Кливленд.

40-летний мужчина скончался на месте, еще двое умерли в больницах. 36-летняя женщина и еще один пострадавший получили пулевые ранения в голову, еще две были госпитализированы с травмами ног. Полиция не разглашает причины инцидента, пока идет расследование, личность подозреваемого не установлена.

В США в субботу произошла серия случаев стрельбы, два происшествия — в штате Огайо. Кроме стрельбы в Кливленде, неизвестный открыл огонь в Цинциннати, были ранены двое детей шести и восьми лет, и двое взрослых. Преступник находится в розыске. Еще один инцидент произошел в Чикаго (штат Иллинойс), один человек убит, девять пострадали. В Остине (штат Техас) получили ранения 14 человек.

Ранее неизвестный в Филадельфии (США) устроил стрельбу в районе вокзала, семь человек получили ранения. По данным полиции, возраст пострадавших составляет от 17 до 71 года. Один из них —71-летний мужчина — получил ранения в живот и в обе ноги, он находится в критическом состоянии.