Появилось видео с места смертельной перестрелки в США

Появилось видео с места смертельной перестрелки в американском Винтропе, штат Массачусетс. Запись опубликована в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах виден разбитый автомобиль стрелка, рядом работают спецслужбы. Территория, где произошла перестрелка, огорожена и выставлена охрана.

По информации канала, неизвестный открыл огонь по людям из автомобиля. Полиция начала погоню за злоумышленником, он получил серьёзные ранения и был госпитализирован. Позднее в пресс-службе полиции подтвердили гибель стрелка, офицера полиции и ещё троих местных жителей.

Ранее в июне три человека погибли и четыре получили ранения в штате Огайо, США, где неизвестный открыл стрельбу. 40-летний мужчина скончался на месте, еще двое умерли в больницах. 36-летняя женщина и еще один пострадавший получили пулевые ранения в голову, еще две были госпитализированы с травмами ног.