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Восемь человек погибли в результате стрельбы в США

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Фото: PETER DASILVA / Reuters

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе американского штата Калифорния. Об этом сообщает Reuters.

Стрельба произошла около 7:00 утра по местному времени. Как заявил заместитель шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис, стрелявший был сотрудником Транспортного управления долины Санта-Клара. На данный момент преступник также мертв, однако обстоятельства его смерти до конца не известны.

Полиция добавила, что на данный момент идет расследование, поэтому информация о погибших и их число еще может меняться, передает РИА Новости. Кроме того, там рассказали, что получили сообщение о взрывных устройствах внутри здания. В настоящее время на месте работают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Чикаго, США, за выходные при стрельбе погибли восемь человек и десятки были ранены. По данным Fox News, обстановка в городе осложнилась. На это указывает то, что полицейское управление города на выходных изъяло более 70 единиц незаконного огнестрельного оружия у жителей.

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